إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بطريق بلبيس بالشرقية

أصيب 12 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس – السلام" بمحافظة الشرقية أمام منطقة "المظلات" اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
