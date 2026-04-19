سول : كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "، أنها رصدت إطلاق صواريخ من منطقة سينبو في كوريا الشمالية في حوالي الساعة 6:10 صباحا، حيث قطعت الصواريخ مسافة حوالي 140 كيلومترا.

وأكدت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المختلفة في إطار وضعية دفاعية متينة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على القدرات والوضعية اللازمة للرد على أي "استفزاز" .

وأشارت إلى أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية رصدت تحركات متعلقة بعملية الإطلاق، كما شاركت المعلومات ذات الصلة مع الجانب الياباني.

وأكدت هيئة الأركان أن الجيش يدرس احتمال أن يكون الإطلاق الأخير قد شمل صاروخا باليستيا يُطلق من الغواصات.

ومن المعروف وجود منشآت متعلقة بالغواصات في سينبو، حيث شوهدت الغواصتان "البطل كيم كون-أوك" و"8.24 يونج أونج" سابقا في هذه المدينة الساحلية الشرقية. وقد أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي من الغواصات في المياه قبالة سينبو في مايو 2022.

وأطلقت كوريا الشمالية آخر مرة عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في 8 أبريل، في عمليتي إطلاق نادرتين نُفذتا في يوم واحد. كما أطلقت بيونغ يانغ مقذوفا مجهول الهوية قبل ذلك بيوم في 7 أبريل، إلا أنه اختفى بعد فترة وجيزة من إطلاقه في ما يبدو أنه فشل لعملية الإطلاق.

من جانبه، أدان مكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة الكورية الجنوبية ، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى وقفه فورا.

وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغج يو-جونغ" - في بيان صحفي مكتوب - إن المكتب عقد اجتماعا طارئا برئاسة نائب مستشار الأمن الوطني "كيم هيون-جونج" لتحليل وتقييم أحدث عملية إطلاق صواريخ قامت بها كوريا الشمالية.

وأعرب المكتب عن قلقه إزاء تزايد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، وحث بيونج يانج على الوقف الفوري لـ "الاستفزازات" التي تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أصدر المكتب تعليمات للوكالات المعنية بتعزيز حالة الاستعداد، حيث من المقرر أن يغادر الرئيس "لي جيه ميونج" إلى الهند في وقت لاحق من اليوم في جولة تشمل دولتين، تتضمن أيضا زيارة إلى فيتنام.

وقالت "كانج" إن المكتب أبلغ الرئيس أيضا بآخر عملية إطلاق قامت بها كوريا الشمالية وبإجراءات الرد عليها.

