قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى القنايات.. ويؤكد استمرار الجولات الميدانية المفاجئة

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية مستشفى القنايات المركزي للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين عليها.

وقد بدأ المحافظ، جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، الذي استقبل ٤١ حالة مرضية حتي موعد الزيارة، واطمأن على سرعة التعامل مع الحالات وتلقيهم الاسعافات الاولية حتي امتثالهم للشفاء العاجل وخروجهم بالسلامة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ قسم العناية المركزة، الذي يضم ١٣ سريراً، لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للحالات الحرجة، والتأكد من توافر الأجهزة الطبية وكفاءة تشغيلها.

كما توجه المحافظ إلى قسم حضانات الأطفال، التي تضم ٢٠ حضانة، للاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة ثم انتقل إلى وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم ٤٨ ماكينة تعمل بنظام ثلاث ورديات، وتستقبل ١٤٧ مريضاً، مشيداً بكفاءة التشغيل وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وحرص محافظ الشرقية على إدارة حوار مع المرضى ومرافقيهم، للتعرف على احتياجاتهم، موجهاً مديرة المستشفي بضرورة الإستجابة الفورية لها وتقديم أوجه الرعاية الصحية والإنسانية اللازمة.

وأكد محافظ الشرقية أن جولاته الميدانية علي المستشفيات والوحدات الصحية لن تتوقف، لأن صحة المواطن تأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي، وأن تقديم خدمة طبية لائقة هو واجب أساسي لا يقبل التهاون أو التقصير.

وعلى هامش الزيارة، وأثناء عودته إلى مدينة الزقازيق، كلف المحافظ، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالبدء الفوري في أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة القنايات من ناحية الزقازيق، مع تكثيف أعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بالمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مستشفى القنايات المركزي الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد