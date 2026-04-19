أخبار قنا: إدراج معبد دندرة على خريطة التراث العالمي.. وإصابة 3 أشخاص في تصادم بالطريق الزراعى الشرقي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى، محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة، مديرية التربية والتعليم تحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات، مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى، المستشفى العام ينفذ 5 عمليات مناظير دقيقة دون مضاعفات، إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكى وأتوبيس على الطريق الزراعى الشرقى ، دندرة على خريطة التراث العالمي.. الإيسيسكو تتوج جهود قنا بتسجيل معبدها التاريخي.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا



أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا، نتج عنه إصابة 3 من مستقلى السيارة.



لربطهم بسوق العمل.. محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة



أجرى فريق البرنامج التدريبي المتخصص في تركيب وصيانة الألواح الشمسية، زيارة ميدانية موسعة لعدد من المزارع التي تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية، بنطاق محافظة قنا، في إطار التطبيق العملى للبرنامج الدراسى، بما يحقق ربط فعلى للتدريب بسوق العمل.

جاء ذلك في إطار فعاليات برنامج تدريب الطاقة المتجددة "Renewable Energy"، ضمن التعاون المثمر بين ديوان عام المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتنسيق مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات





أعلن طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مشاركة المديرية في مسابقة تدوير المخلفات، التي أُقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وبمتابعة توجيه عام التربية الزراعية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن المديرية حققت إنجازًا متميزًا بحصولها على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، بعد مشاركتها مع جميع المديريات الـ27 على مستوى الجمهورية.

مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى

لقى تاجر مواشى مصرعه بطلق نارى خاطئ، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، على رأس ماشية بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلق نارى خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية الشعانية.

مستشفى قنا العام ينفذ 5 عمليات مناظير دقيقة دون مضاعفات

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في تنفيذ لستة مناظير للجراحة العامة، تضمنت إجراء 5 عمليات استئصال مرارة بالمنظار لحالات مختلفة، من بينها حالات تعاني من أمراض مزمنة ومناعية معقدة، دون تسجيل أية مضاعفات، مع استقرار جميع الحالات بعد الجراحة، في إطار التطوير المستمر للمنظومة الطبية وحرص المستشفى على تقديم خدمات علاجية متقدمة.

وتنوعت الحالات بين مرضى يعانون من متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد والروماتويد، وأخرى مصابة بالذئبة الحمراء الجهازية، بالإضافة إلى حالات تعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات القلب وحساسية الصدر، وجميعها كانت مصحوبة بالتهابات مزمنة وحصوات بالمرارة، وتم التعامل معها باستخدام المناظير الجراحية الحديثة بما يضمن دقة التدخل وسرعة التعافي.

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكى وأتوبيس على طريق قنا الزراعى



أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وأتوبيس بطريق قنا- الأقصر الزراعى الشرقى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قنا الزراعى الشرقى، بين سيارة ملاكى وأتوبيس، نتج عنه عدد من الإصابات.

دندرة على خريطة التراث العالمي.. الإيسيسكو تتوج جهود قنا بتسجيل معبدها التاريخي





أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، عن تسجيل معبد دندرة بمحافظة قنا، رسميًا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، في انتصار جديد لجهود التنمية المحلية.



يأتي هذا الإعلان تتويجًا لسلسلة من المساعي الحثيثة التي بذلتها محافظة قنا، لوضع المعبد في مكانته التي يستحقها كأحد أهم المعالم الأثرية العالمية، وتمهيدًا لتحويل المنطقة المحيطة به إلى مركز دولي للسياحة الريفية والثقافية.