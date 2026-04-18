مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى

لقى تاجر مواشى مصرعه بطلق نارى خاطئ، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، على رأس ماشية بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص بطلق نارى خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية الشعانية.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلاف على رأس ماشية، دفع أحد الأشخاص لإطلاق طلقات رصاص تسببت في مصرع تاجر مواشى، أثناء محاولته فض الاشتباك بين المتنازعين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجانى والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.