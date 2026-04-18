تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات

أعلن طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مشاركة المديرية في مسابقة تدوير المخلفات، التي أُقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وبمتابعة توجيه عام التربية الزراعية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن المديرية حققت إنجازًا متميزًا بحصولها على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، بعد مشاركتها مع جميع المديريات الـ27 على مستوى الجمهورية.

وأكد سعد الدين أن هذا النجاح يأتي في إطار الاهتمام بتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات بطرق مبتكرة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة، ويحقق استفادة مجتمعية ومادية من إعادة تدوير المخلفات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن المسابقة شهدت مشاركة متميزة من الطلاب الحسين محمد علي، وعمرو محمد أحمد بمدرسة الشهيد خالد عبد العاطي الثانوية المشتركة بالخطارة إدارة نقادة التعليمية، تحت إشراف سيد خيري بكري، مدرس التربية الزراعية، والذين قدموا نماذج وأفكارًا إبداعية تعكس قدرتهم على الابتكار وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه سعد الدين الشكر والتقدير للواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وللقائمين على العملية التعليمية، ولتوجيه عام التربية الزراعية، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم، متمنيًا دوام التميز وتحقيق المزيد من النجاحات.