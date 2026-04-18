قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لربطهم بسوق العمل.. محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة

يوسف رجب

أجرى فريق البرنامج التدريبي المتخصص في تركيب وصيانة الألواح الشمسية، زيارة ميدانية موسعة لعدد من المزارع التي تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية، بنطاق محافظة قنا، في إطار التطبيق العملى للبرنامج الدراسى، بما يحقق ربط فعلى للتدريب بسوق العمل.

جاء ذلك في إطار فعاليات برنامج تدريب الطاقة المتجددة "Renewable Energy"، ضمن التعاون المثمر بين ديوان عام المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتنسيق مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشرف على الجولة الدكتور وليد سميح، مدرب البرنامج، حيث اطلع المتدربون على الآليات التشغيلية للأنظمة الشمسية في البيئات الزراعية، وطرق الصيانة الدورية للألواح لضمان أعلى كفاءة لإنتاج الطاقة، وكيفية تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة لتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية، وتأهيل الشباب لمتطلبات المستقبل.

وقال عبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات ومسؤول تطوير الأعمال بمعهد"ITI"، إن التدريب يتجاوز الجانب النظري ليصل إلى الاحتكاك المباشر بسوق العمل، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الخريجين وتزويدهم بمهارات حقيقية تفتح لهم أبوابًا واعدة في قطاع الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات الخضراء.

وأشار يوسف، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يقام بإشراف حنان صابر، مدير مركز تدريب المحافظة، ويأتي كمنحة مجانية بالكامل مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشباب الخريجين بقنا.

وأضاف مستشار المحافظ للمعلومات ومسؤول تطوير الأعمال بمعهد"ITI"، وتعكس هذه المبادرة تضافر الجهود بين أجهزة الدولة لتوفير بيئة تعليمية متطورة، تساهم في خفض معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية المستدامة في صعيد مصر.

قنا سوق العمل الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

