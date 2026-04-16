قنا .. انطلاق دورة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت محافظة قنا، مشاركتها في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.



وأوضحت محافظة قنا، في بيان لها، أن المحافظة لديها قناعة راسخة بأن قضايا تغيّر المناخ والاستدامة البيئية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية المحلية والإقليمية، وأن التعامل مع تغير المناخ لا يجب أن يقتصر على تنفيذ مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثاره فحسب، بل يجب أن يصبح هذا التوجّه جزءًا من منهجية الإدارة المحلية وأسلوب تفكيرها اليومى.





وتابع البيان، بأن المحافظة تبنّت رؤية واضحة للتحول إلى محافظة خضراء كإستراتيجية للتنمية الشاملة ، تستثمر في البيئة البكر التي تتمتع بها، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الدوار، وتوفير فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.



وأشار البيان، إلى أن المحافظة تهدف إلى جعل المجتمع القنائي نموذجًا رائدًا في الابتكار وريادة الأعمال المعتمد على التكنولوجيا، من خلال تمكين جميع الفئات العمرية من ابتكار مشروعات خضراء تسهم في حماية البيئة ودعم الاقتصاد الأخضر وخلق جيل مبتكر داعم للإدارة المحلية فى تنفيذ الرؤي والاهداف العامة للدولة.



ودعت محافظة قنا، جميع الجهات الحكومية الرسمية و القطاع الخاص والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد وأصحاب الرؤى والمبادرات المجتمعية، إلى التقدم بمقترحات مشروعاتهم التي تتماشى مع معايير وشروط المبادرة.



وأوضحت المحافظة، أن الدعوة تشمل المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل بمختلف القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات بما في ذلك المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة الحجم والصغيرة الحجم ومشروعات الشركات الناشئة، والمبادرات، والتي تتضمن مكونًا أخضر وذكيًا وتتسم بالاستدامة وتكون ذات جدوى اقتصادية وقابلة للتوسع والتكرار وتمكين وتكافؤ الفرص.



وأكد بيان المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030 وأجندة أهداف الأمم المتحدة 2030، والعمل على إبراز النماذج الناجحة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتصنيفها وتقييمها وتأهيلها للمشاركة في المسابقة.



للتسجيل بالفاعلية: اضغط هنا

