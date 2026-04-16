الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قنا .. انطلاق دورة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يوسف رجب

أعلنت محافظة قنا، مشاركتها في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا. 

وأوضحت محافظة قنا، في بيان لها، أن المحافظة لديها قناعة راسخة بأن قضايا تغيّر المناخ والاستدامة البيئية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية المحلية والإقليمية، وأن التعامل مع تغير المناخ لا يجب أن يقتصر على تنفيذ مشروعات للتخفيف والتكيف مع  آثاره فحسب، بل يجب أن يصبح هذا التوجّه جزءًا من منهجية الإدارة المحلية وأسلوب تفكيرها اليومى.



وتابع البيان، بأن المحافظة تبنّت رؤية واضحة للتحول إلى محافظة خضراء كإستراتيجية للتنمية الشاملة ، تستثمر في البيئة البكر التي تتمتع بها، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الدوار، وتوفير فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. 

وأشار البيان، إلى أن المحافظة تهدف إلى جعل المجتمع القنائي نموذجًا رائدًا في الابتكار وريادة الأعمال المعتمد على التكنولوجيا، من خلال تمكين جميع الفئات العمرية من ابتكار مشروعات خضراء تسهم في حماية البيئة ودعم الاقتصاد الأخضر وخلق جيل مبتكر داعم للإدارة المحلية فى تنفيذ الرؤي والاهداف العامة للدولة. 

ودعت محافظة قنا، جميع الجهات الحكومية الرسمية  و القطاع الخاص والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد وأصحاب الرؤى والمبادرات المجتمعية، إلى التقدم بمقترحات مشروعاتهم التي تتماشى مع معايير وشروط المبادرة. 

وأوضحت المحافظة، أن الدعوة تشمل المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل بمختلف القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات بما في ذلك المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة الحجم  والصغيرة الحجم ومشروعات الشركات الناشئة، والمبادرات، والتي تتضمن مكونًا أخضر وذكيًا وتتسم بالاستدامة وتكون ذات جدوى اقتصادية وقابلة للتوسع والتكرار وتمكين وتكافؤ الفرص. 

وأكد بيان المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030 وأجندة أهداف الأمم المتحدة 2030، والعمل على إبراز النماذج الناجحة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتصنيفها وتقييمها وتأهيلها  للمشاركة في المسابقة. 

للتسجيل بالفاعلية: اضغط هنا 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2s9lGWQeo-qipXPwN6WukOUX6Y5qLS5q2a3S75A9hozfn0Q/viewform?usp=send_form

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

وزيرة الاسكان

وزيرة الإسكان: 27 و28 أبريل الجاري.. إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

مسابقة الضرائب

الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد