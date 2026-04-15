أخبار قنا: انتشال الطفلين الغارقين بعد ساعات من البحث.. والمحافظ يوجّه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، غرق طفلين فى مركب صيد بنهر النيل،؛الانقاذ النهرى يتمكن من انتشال الطفلين الغارقين بعد ساعات من البحث، المحافظ يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة» لضمان جودة خدمات القرى، إنشاء عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة قنا.





الصور الأولى لطفلي حادث غرق مركب في نهر النيل بقنا

لقى طفلين مصرعهما غرقاً فى نهر النيل لنطاق منطقة الحبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء استقلالهم مركب صيد صغير مع آخرين احتفالاً بأعياد شم النسيم.

فيما تمكنت جهود الأهالى والإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ وانتشال ٤ آخرين، كانوا برفقتهم على المركب، ولازالت جهود البحث مستمرة للبحث عن الطفلين الغارقين بنهر النيل.





انتشال طفلة غارقة والبحث عن آخر في نهر النيل بقنا



تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة طفلة غارقة في نهر النيل، فيما يجرى البحث عن طفل آخر غرق برفقتها أمس الاثنين فى نهر النيل بقرية دندرة، وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان طفلان لقيا مصرعهما غرقاً فى نهر النيل بنطاق منطقة الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء استقلالهم مركب صيد صغير مع آخرين احتفالاً بأعياد شم النسيم.



انتشال جثمان الطفل الثانى من نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا ، من انتشال جثمان الطفل الثانى الغارق فى نهر النيل بنطاق منطقة الجبيل بقرية دندرة، بعد ساعات قليلة من انتشال جثمان الطفلة الأخرى.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وبجرى تجهيز الجثتين لخروجهما معا خلال ساعات.

محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة» لضمان جودة خدمات القرى

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تأخير، والتشديد على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية وضمان إنهائها في التوقيتات المحددة.



إنشاء عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة قنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن البدء في إنشاء عيادة متخصصة لتنظيم الأسرة في مبني العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الجامعية، في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومستشفيات جامعة قنا، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا.



وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إنشاء عيادة تنظيم الأسرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسيدات، ودعم برامج الصحة الإنجابية، بما يُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

