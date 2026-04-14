انتشال جثمان الطفل الثانى من نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا ، من انتشال جثمان الطفل الثانى الغارق فى نهر النيل بنطاق منطقة الجبيل بقرية دندرة، بعد ساعات قليلة من انتشال جثمان الطفلة الأخرى.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وبجرى تجهيز الجثتين لخروجهما معا خلال ساعات.

وكان طفلان لقيا مصرعهما غرقاً فى نهر النيل بنطاق منطقة الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء استقلالهم مركب صيد صغير مع آخرين احتفالاً بأعياد شم النسيم.

و تمكنت جهود الأهالى والإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ وانتشال ٤ آخرين، كانوا برفقتهم على المركب، ولازالت جهود البحث مستمرة للبحث عن الطفلين الغارقين بنهر النيل.

وتبين غرق كل من: عمر عبدالله محمد شحاته ١٣ عاماً، و مريم على عبدالموجود حجازى ٩ أعوام، عقب سقوطهم فى قاع النيل، ولم تفلح جهود الأهالى فى إنقاذهم، ما أدى إلى غرقهم.

