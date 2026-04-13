مصرع طفلة فى حادث انقلاب توكتوك بترعة الكلابية بقنا

لقيت طفلة مصرعها فى حادث انقلاب توك توك فى ترعة الكلابية بجوار كوبري السبع عيون بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة إثر انقلاب توكتوك بها داخل ترعة الكلابية بمنطقة السبع عيون بمركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع ريتال أحمد حزين 5 أعوام، مقيمة بقرية المفرجية، أثناء استقلالها توك توك بمنطقة السبع عيون فى قوص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.