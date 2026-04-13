ضمن حملة قومية.. تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الأغنام بقنا

واصلت مديرية الطب البيطري بقنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية، جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، وسط إقبال ملحوظ من المربين وتغطية واسعة لمختلف القرى والمراكز.

ونجحت الفرق البيطرية، في تقديم اللقاحات لآلاف الرؤوس من الماشية لضمان تحصينها ضد الأمراض الوبائية، فلقد تم تحصين 40,126 رأس من الأبقار، وتحصين 19,322 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي 59,448 رأس.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، بأن اللجنة المشرفة على الحملة مستمرة في العمل بكامل طاقتها حتى الوصول إلى المستهدفات المطلوبة، حيث تعتمد الحملة على الوصول إلى المربين في أماكن تجمع الماشية.

وأضاف سباق، كما تتضمن الحملة تنظيم ندوات لتوعية الفلاحين بأهمية التحصين ودوره في الحفاظ على الاقتصاد القومي، وضمان جودة اللقاحات وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي أثناء عملية التطعيم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى ضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والحرص على تحصين الحيوانات، حيث يمثل التحصين حائط الصد الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة التي قد تسبب خسائر اقتصادية.

