محافظ قنا ومدير الأمن يهنئان الأنبا شاروبيم بعيد القيامة | صور

زار اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه اللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، لتقديم التهنئة للأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واستهل محافظ قنا، زيارته بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل المطرانية، لإدخال البهجة على قلوبهم في يوم العيد.

وخلال كلمته، أكد الببلاوي على عمق الروابط التاريخية بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى إن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطني واحد لا يقبل التجزئة، وتجمعنا أواصر المحبة والإخاء، ونعمل سوياً تحت راية واحدة من أجل تنمية الوطن واستقراره.

من جانبه، أعرب الأنبا شاروبيم، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أنها تجسد المعدن الأصيل للشعب المصري وحرصه الدائم على مشاركة بعضهم البعض في كافة المناسبات الدينية والوطنية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن تستمر مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضم الوفد المرافق للمحافظ، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس المنطقة الأزهرية، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بأوقاف قنا، والدكتورة هدي السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية، والقيادات الشعبية.

