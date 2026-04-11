محافظات

قنا تحتضن ختام نسخةStartup PowerUp R3 لتعزيز الابتكار الأخضر وتمكين شباب الصعيد

إبداع مصر الرقمية
إبداع مصر الرقمية
يوسف رجب

اختُتمت بمحافظة قنا فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة Startup PowerUp R3، والتي أُقيمت بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، بتنفيذ شركة دندرة للإبداع، وبمشاركة 20 شركة ناشئة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعات التكنولوجية والأكاديمية والحكومية والتنموية.

وهدفت المسابقة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التحول الأخضر، وتمكين شباب صعيد مصر من تطوير حلول مستدامة، انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز: Planto بالمركز الأول، Verdosia بالمركز الثاني، وFlowers and Leaves بالمركز الثالث، تقديرًا لأفكارهم المبتكرة في مجال الاستدامة.

وشهدت الفعاليات حضور الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مراكز دندرة الثقافية والتنموية، الذي قدّم جلسة حوارية ملهمة بعنوان "شباب الصعيد بين الفرص والتحديات في ظل تنامي التكنولوجيا"، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب وبناء قدراتهم لمواكبة متغيرات العصر.
 

وأشار الأمير هاشم الدندراوى، إلى أن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن مركز دندرة يعمل على ذلك من خلال مسارات متكاملة، إلى جانب دور المنتديات الاقتصادية والثقافية في ربط النخبة بقاعدة المجتمع، بحيث يتحول كل مشارك فيها إلى شخص يخرج بفكرة جديدة تدفعه للتفكير والتغيير، وتساهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة الحلول.وأكد الدندراوى، بأن هناك تحديات حقيقية، من بينها ضعف التواصل مع الشباب وتحدي اللغة، إلا أن الحلول أصبحت متاحة من خلال أدوات التعلم الحديثة والتطبيقات، مشيرًا إلى أن دور الأسرة يظل عنصرًا أساسيًا في بناء وعي الشباب وتوجيههم، وأن تحسين العلاقة مع السائح يبدأ من التوعية الجيدة وبأسلوب إنساني يترك أثرًا حقيقيًا.

كما شارك في الحدث نخبة من شركاء المنظومة التكنولوجية والتدريبية: المعهد القومي للاتصالات NTI ، معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، المهندس هاني أحمد، ممثل الشركاء التقنيين، ومن شركاء القطاع الأكاديمي والابتكار: الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق،  الدكتور رأفت شيبت الحمد، عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، ممثل حاضنة "مسار" لريادة الأعمال والابتكار، ومن شركاء العمل العام والتنمية: الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ومن شركاء العمل الحكومي والمبادرات الخضراء: المهندس أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، و أحمد عبد الخالق، مدير إدارة المشروعات الخضراء الذكية.
 

وأوضحت أمنية فتحى، مدير برامج دندرة الإبداع كريتيفيا قنا، بأن هذا الحضور المتنوع يعكس تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الداعمة، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في صعيد مصر، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأشارت مدير برامج دندرة الإبداع كريتيفيا قنا،إلى أن فعاليات اللقاء اختتمت بالتأكيد على استمرار التعاون بين دندرة الإبداع وشركائها الاستراتيجيين لتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للشباب، وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل بالمعرفة والابتكار.
 


5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

كاديلاك توقف رسميًا إنتاج سيارة CT4-V بلاكوينج

تسريبات تكشف تصميم Samsung Galaxy Z Flip 8.. تغير فيه شيء واحد فقط

طريقة تعديل تعليقك على Instagram وإضافة الصور في التعليقات

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

