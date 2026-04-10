ننشر أسماء المصابين السودانيين فى انقلاب أتوبيس قنا الصحراوى الشرقى | صور

رفعت إدارة مستشفى قنا العام، حالة الطوارئ، بكافة الأقسام، للتعامل الفورى مع المصابين السودانيين فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وكان طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، شهد انقلاب أتوبيس ركاب يستقله ٤٢ راكب سودانى، نتج عنه إصابة ٣٨ من مستقلى الأتوبيس، وجرى نقلهم عبر 20 سيارة إسعاف إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: أنوار عمر النور 76 عاما، نور عمر النور 73 عاماً، محمد إبراهيم عبدالحليم 70 عامًا، محمد عوض حماد 66 عاما، أحمد خالد الفاروق 65 عامًا، طوليب على الصافي 65 عاماً، منى دفع الله نصر 63 عاماً، على محمد عباس 50 عامًا، أمير إبراهيم محمد 50 عامًا، مريم محمد نور 50 عامًا، هاجر عوض موسى 48 عامًا، وياسر قرشي بابكر 48 عاما.

وإصابة كل من: أمير الشيخ إبراهيم 47 عامًا، ابتسام العوض الكريم 47 عامًا، معاذ عبدالرحمن المهدى 47 عاماً، منى أحمد النيل 45 عامًا، هلالة عطا ميان 45 عاما، هانى محمد عباس 45 عاماً، أمانى محمد عوض 36 عاماً، وإبراهيم النور عمر 35 عامًا، روان خالد الطيب 24 عامًا، اسلام علي ابراهيم 31 عاما، عمر النور عمر 30 عاما، فيصل طه الحسن 26 عاما، وعبدالرحمن عثمان أحمد 26 عامًا.



وإصابة كل من: مجتبى أيمن فضل الله 25 عاما، إيناس علي إبراهيم 25 عاما، أمنية أمير محمد 22 عامًا، حسام الدين ياسر 21 عاما، سلمي خالد الطيب 19 عاما، عادل خالد الطيب 19 عامًا، إيلاف علي إبراهيم 16 عاما، عمر محمد إبراهيم 15 عامًا، زينب عثمان محمد 12 عامًا، نرين عثمان محمد 8 أعوام، نسمة خالد محمد 8 أعوام، محمد خالد محمد 6 أعوام، ريتان خالد محمد 4 أعوام، بيان عثمان محمد 4 أعوام، وأحمد خالد محمد 10 شهور.

وتبين أن معظم الإصابات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما تعانى حالة من كسر بالقدم، وحالة أخرى بكدمات فى العين، ويخضع الجميع للعلاج والملاحظة من الفرق الطبية بالمستشفى.





