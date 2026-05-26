قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك
ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأحوال الشخصية يشعل الجدل.. وقف نفقة الزوجة الممتنعة عن الطاعة وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه ضد الزوج المتعسف

مجلس النواب
مجلس النواب
عبدالرحمن سرحان

أعاد فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، بعد التقدم بـ مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن تعديلات مثيرة للجدل تتعلق بمسألة "الطاعة" وحقوق كل من الزوج والزوجة، في محاولة لتحقيق توازن قانوني بين الطرفين والحفاظ على استقرار الأسرة.

 

وقف نفقة الزوجة الممتنعة عن الطاعة

ونصت المادة (20) من مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون وجود مبرر شرعي أو قانوني، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع.

وحدد المشروع الحالات التي تُعتبر فيها الزوجة ممتنعة عن الطاعة، إذ نص على أنه إذا لم تعد الزوجة إلى منزل الزوجية بعد توجيه إنذار رسمي إليها على يد محضر، سواء لشخصها أو لمن ينوب عنها، تُعد في هذه الحالة ممتنعة دون حق، بشرط أن يتضمن الإنذار تحديدًا واضحًا لمسكن الزوجية.

حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة

وفي المقابل، منح مشروع القانون الزوجة الحق الكامل في الاعتراض على إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلانها بالإنذار.

وألزم المشروع الزوجة بتوضيح الأسباب الشرعية أو القانونية التي دفعتها لرفض الطاعة داخل صحيفة الاعتراض، مع التأكيد على أن عدم ذكر هذه الأسباب قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الاعتراض.

كما نص المشروع على وقف النفقة تلقائيًا في حال عدم تقدم الزوجة بالاعتراض خلال المدة القانونية المحددة.

المحكمة تتدخل للصلح بين الزوجين

وأكد مشروع القانون أن المحكمة سيكون لها دور أساسي في محاولة إنهاء الخلافات الأسرية بشكل ودي، من خلال التدخل للصلح بين الزوجين حفاظًا على كيان الأسرة.

وفي حال فشل جهود الصلح وثبوت استحكام الخلاف، مع طلب الزوجة الطلاق، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم وفقًا لما ينظمه القانون.

 

غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه ضد الزوج المتعسف

ولم يغفل مشروع القانون مواجهة حالات التعسف في استخدام إنذارات الطاعة، إذ نصت المادة (22) على توقيع عقوبات ضد الزوج حال ثبوت كيدية الإنذار.

وأوضح المشروع أنه إذا تبين للمحكمة أن مسكن الطاعة وهمي أو غير صالح للسكن أو خالٍ من المنقولات الأساسية، أو ثبت استخدام الزوج لإنذارات الطاعة بصورة تعسفية للإضرار بالزوجة، يتم الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار، مع توقيع غرامة مالية على الزوج تصل إلى 10 آلاف جنيه.

 

جدل واسع حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

وأثارت مواد مشروع القانون حالة من الجدل بين المهتمين بملف الأسرة وحقوق المرأة، خاصة أن البعض اعتبر التعديلات محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الزوجية بصورة أكثر وضوحًا، بينما رأى آخرون أنها قد تفتح الباب لمزيد من النزاعات داخل الأسرة إذا لم يتم تطبيقها بضوابط دقيقة تراعي حقوق الطرفين.

قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصية البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

ماركوس سينيسي

توتنهام يتفوق على ليفربول في صفقة ماركوس سينيسي

أليجري

ميلان يتحرك لخطف مدرب بورنموث بعد رحيل أليجري

محمد صلاح

محمد صلاح: أتمنى أن أكون فتحت الباب أمام اللاعبين المصريين للاحتراف

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد