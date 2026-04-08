قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: مصرع مُعلمة أسفل عجلات قطار على مزلقان فرشوط.. ونجاح جهود تسيير باخرة نيلية علقت بكمرة كوبري دندرة

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مديرية التموين تضبط 31 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، مصرع معلمة أسفل عجلات قطار على مزلقان فرشوط، مستشفى قنا العام يكشف تفاصيل واقعة وفاة مريض وترد على شائعات "7 ساعات نزيف"، تسيير باخرة متعطلة أسفل كوبرى العلوى دندرة، مديرية التربية والتعليم تناقش وضع تصور لجداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، نجاح جهود تسيير باخرة نيلية علقت بكمرة كوبري دندرة بإشراف المحافظ.
 

تموين قنا يضبط 31 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من ضبط 31 جوال دقيق مخابز مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات المكثفة أسفرت عن ضبط 31 جوال دقيق مخابز مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية، وذلك لمخالفته القوانين قبل بيعها بالسوق السوداء.

مصرع معلمة أسفل عجلات قطار على مزلقان فرشوط بقنا

لقيت مُعلمة مصرعها أسفل عجلات قطار، أثناء محاولة عبورها عبر شريط السكة الحديد بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار بنطاق مركز فرشوط.

قنا العام تكشف تفاصيل واقعة وفاة مريض وترد على شائعات "7 ساعات نزيف"


أكد مستشفى قنا العام، فى بيان لها اليوم "الثلاثاء"، أن ما تم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "7 ساعات نزيف تنهي حياة محمد أبو الحسن في مستشفى قنا العام"، معلومات غير دقيقة.

وأفاد بيان مستشفى قنا العام، بأن المريض حضر إلى قسم الطوارئ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق ٤ أبريل الجاري، مدعيًا إصابته بطلق ناري خلف الركبة اليمنى، وتم استقباله على الفور والتعامل معه وفقًا للأصول الطبية المتبعة.

 مجمع إعلام قنا يناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية
 

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة حول "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، حمايتهم واجبنا"، لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل  الاجتماعى.

أقيمت فعاليات الندوة، بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام، وحاضر بالندوة الدكتور أحمد ابوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والمهندسة ايمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بالمجمع، واستهدفت طلاب وطالبات المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

بدون ركاب .. تسيير باخرة متعطلة أسفل كوبرى العلوى دندرة بقنا

تمكنت جهود الأجهزة المعنية والإنقاذ النهرى بقنا، من إعادة تسيير باخرة نيلية فارغة، تعطلت فى نهر النيل أسفل كوبرى دندرة العلوى، أثناء محاولة العبور أسفل الكوبرى، دون حدوث أى بين طاقم الباخرة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد تعطل باخرة نيلية أسفل كوبرى دندرة العلوى، أثناء محاولتها العبور أسفل الكوبرى، وحدوث احتكاك بسيط بالكوبرى.

تعليم قنا يناقش وضع تصور لجداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

اجتمع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المشكلة لوضع تصور لجدوال امتحان النقل للمراحل التعليمية المختلفة والشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدراسة التصور المقترح بشأن وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2025/2026، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل اعتماده من اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا بشكل نهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، كما شارك أمين اتحاد طلاب" المرحلة الثانوية"، حيث تعد المرة الأولى لمشاركة أمينا إتحاد طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والأمناء المساعدون، فى وضع جداول الإمتحانات، بهدف تأهيلهم على كيفية صنع القرار.
 

بإشراف محافظ قنا.. نجاح جهود تسيير باخرة نيلية علقت بكمرة كوبري دندرة

نجحت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في تسيير باخرة سياحية تحت الصيانة، علقت في الكمرة الرئيسية لكوبري دندرة أثناء عبورها أسفل الكوبري، نتيجة الارتفاع المفاجئ في منسوب مياه نهر النيل.

وفور تلقي البلاغ، انتقل محافظ قنا، إلى الموقع لمتابعة الموقف، حيث أشرف ميدانياً على عملية تسيير الباخرة النيلية، مصدراً حزمة توجيهات، من بينها رفع درجة الطوارئ، والتعامل بشكل عملي والذي أدى إلى تسيير الباخرة في وقت قياسي، بعد ملامستها جسم الكوبري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

