بدون ركاب .. تسيير باخرة متعطلة أسفل كوبرى العلوى دندرة بقنا

تمكنت جهود الأجهزة المعنية والإنقاذ النهرى بقنا، من إعادة تسيير باخرة نيلية فارغة، تعطلت فى نهر النيل أسفل كوبرى دندرة العلوى، أثناء محاولة العبور أسفل الكوبرى، دون حدوث أى بين طاقم الباخرة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد تعطل باخرة نيلية أسفل كوبرى دندرة العلوى، أثناء محاولتها العبور أسفل الكوبرى، وحدوث احتكاك بسيط بالكوبرى.

ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، بعدد من الوحدات واللنشات إلى موقع الباخرة، للمساعدة فى أعمال تعويم وتسيير الباخرة وإعادة تسيير حركة الملاحة فى نهر النيل.

فيما انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى موقع الباخرة، لمتابعة الموقف، وتذليل أى عقبات تواجه عمليات تسيير الباخرة المتعطلة.

وتبين خلال أعمال معاينة الباخرة، أنها بدون أى ركاب، ولا تحمل سوى طاقم التشغيل، ولم تسجل أى إصابات أو أضرار بين طاقمها.

فيما بدأت الأجهزة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المجرى الملاحي، وفحص مكان الواقعة للتأكد من سلامة المنطقة التى شهدت شحوط الباخرة.





