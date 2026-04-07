مجلس أمناء مدينة دمياط يبحث مشكلات المدينة مع المحافظ

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة مع أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و عبد المنعم قتيلو رئيس مجلس الامناء.

حيث استهل " المحافظ " اللقاء بالترحيب بمجلس الامناء ، ولقائه معهم بمقر المحافظة ،كما شهدت طاولة اللقاء طرح عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بالمدينة، حيث استعرض " المحافظ " الجهود المبذولة للتصدى لمكامير الفحم البلدية ، و المتابعة الدورية للمكامير المطورة ، وفقًا للضوابط التى حددتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، والحلول المُتخذة للحد من الانبعاثات الناتجة للحفاظ علي البيئة وجودة الهواء ، مؤكدًا التزام المحافظة بالتنسيق مع الجهاز للاستمرار فى متابعة هذا الملف .

كما أكد " محافظ دمياط " أنه يجرى التنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لتوريد المخلفات إلى مصنع ابو جريدة بفارسكور .

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " موقف تطوير طريق دمياط الجديدة/ دمياط، و ناقش عدد من المشكلات والمعوقات المطروحة والخاصة بالمدينة، حيث أكد أنه سيتم وضع حلول مناسبة لكافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى ختام اللقاء ،، تسلم " محافظ دمياط " درع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و مجلس الأمناء تقديرًا لجهوده المبذولة لخدمة المحافظة