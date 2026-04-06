لتعزيز ترشيد الطاقة.. ندوة بإعلام دمياط



نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع نقابة التمريض فرع دمياط، ندوة تثقيفية بعنوان «ترشيد استخدام الطاقة.. وعي وطني ومسؤولية مجتمعية»، في إطار تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه الموارد الحيوية.



وتناول المشاركون في الندوة أهمية ترشيد استهلاك الطاقة كركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن كل كيلووات أو لتر وقود يُوفَّر يمثل مساهمة فعلية في تخفيف الأعباء عن الدولة وخفض الضغط على الموازنة العامة ، وأن الترشيد مسؤولية وطنية تجاه المستقبل.



وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول أمام التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن المجتمعات الواعية أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتماسك، وأن ترشيد استهلاك الطاقة يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها.

من جانبها، أشارت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، إلى الدور المحوري للكوادر التمريضية في نشر الوعي المجتمعي داخل المنشآت الصحية، موضحة أن الترشيد فرصة لتصحيح الممارسات الخاطئة وتعزيز المسؤولية الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، مع مناقشات حول أفضل الممارسات وآليات نشر ثقافة الوعي بين مختلف فئات المجتمع، واختتمت بالتأكيد على أن ترشيد الطاقة يبدأ من السلوك الفردي ويمتد أثره للمجتمع بأسره، باعتباره مسؤولية مشتركة للحفاظ على الموارد وتعزيز التنمية المستدامة.