تفعيل مبادرة "لا ينتظر" بعيادة الأمل الشاملة في دمياط

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع دمياط، بإشراف الدكتورة رشا مصلح ، مدير فرع التامين الصحي بدمياط ، تفعيل مبادرة "لا ينتظر" بعيادة الامل الشاملة ، على أن يتم تطبيقها بعدد من العيادات تباعا، وذلك في إطار التيسير على المنتفعين وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية.

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور سيد جلال مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية.

وتهدف المبادرة إلى استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من فترات الانتظار داخل العيادات وصيدليات صرف العلاج، حيث يتم تقديم الخدمة لهم بشكل مباشر خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، بما يساهم في تخفيف المشقة عنهم .

تأتى المبادرة في إطار توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، و جارٍ تعميم المبادرة بمختلف العيادات التابعة للفرع خلال الفترة المقبلة.