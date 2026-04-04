الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .


وقد  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12551 طن تشمل : 3701 طن يوريا و 800 طن مولاس و 4089 طن علف بنجر و 3961 طن بضائع متنوعة .
كما أشارالبيان إلى أنه قد  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30938 طن تشمل : 3642 طن قمح و 1425 طن خشب زان و   4088   طن خردة و 308 طن حديد و 12500 طن ذرة و 7000 طن فول صويا و 6263 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1975 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1227 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 403 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4077 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20284 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26701 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2662 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4243 حركة .

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية يدعو إلى الإخلاء الفوري

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

