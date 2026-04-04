ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12551 طن تشمل : 3701 طن يوريا و 800 طن مولاس و 4089 طن علف بنجر و 3961 طن بضائع متنوعة .

كما أشارالبيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30938 طن تشمل : 3642 طن قمح و 1425 طن خشب زان و 4088 طن خردة و 308 طن حديد و 12500 طن ذرة و 7000 طن فول صويا و 6263 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1975 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1227 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 403 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4077 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20284 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26701 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2662 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4243 حركة .