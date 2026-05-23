زيلينسكي: من غير العادل حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صوت

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، يوم السبت، إنه من غير العادل أن تكون داخل الاتحاد الأوروبي لكن بدون أي صوت، وذلك ردا على مقترح ألماني بشأن عضوية شريكة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الوقت بات مناسباً للمضي قدماً بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي “بشكل كامل وفعّال” بعد الانتخابات المجرية.

وأوضح زيلينسكي "ندرك تماماً أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي “لن يحدث بين ليلة وضحاها” لكن يمكن منح الدول وقتاً للاندماج من دون تقييد حقوقها".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تستعد بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة.

وأكد زيلينسكي -خلال خطاب متلفز- أن أوكرانيا تنسق جهودها حاليا مع شركائها لإضفاء زخم مضمون وإضافي على صيغة "أوكرانيا زائد الثلاثي الأوروبي" والتي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.