مقترح ألماني بمنح أوكرانيا صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اقترح منح أوكرانيا صفة "العضو المنتسب" في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لها بالمشاركة في مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت.

وفي وقت لاحق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن برلين تأمل أن يستخدم الرئيس الصيني شي جين بينج نفوذه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميرتس قوله: “لا نتوقع تحولاً جذرياً في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين في هذه المرحلة”.

وأضاف: “لكننا نربط هذه الزيارة بالأمل في أن يحث الرئيس شي الرئيس بوتين على إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا، التي لا يمكنه الفوز بها”، مشيراً إلى ما وصفه بارتفاع معدلات الخسائر في صفوف الجنود الروس.

وتعتمد روسيا بشكل متزايد على علاقاتها الاقتصادية مع الصين، بعد أن فُرض عليها قدر كبير من العزلة من الدول الغربية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، لم تدن الصين الحرب الروسية، لكنها دعت مراراً إلى تسوية تفاوضية بين كييف وموسكو.