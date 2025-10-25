الاتحاد الأوربي يعرب عن رفضه لأي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لأي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية إليها ، مؤكدا أن أي محاولة لضم الأراضي المحتلة لإسرائيل تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.



وقال الاتحاد الأوروبي :نحيط علماً بموافقة الكنيست الإسرائيلي المبدئية على مشروعي قانون تقدّمت بهما المعارضة اليمينية، يتعلقان بالضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم.

كما شدّد المتحدث على أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت وواضح بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، وذلك تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأول أمس الخميس ؛ أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية كان استفزازاً سياسياً متعمداً من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل.

كما أضاف أن أعضاء المعارضة في الكنيست قدموا مشروعي القانونين، ولم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) عليهما، باستثناء عضو ساخط من الليكود فصل مؤخراً من رئاسة إحدى لجان الكنيست.

وأكد أنه بدون دعم الليكود من غير المرجح أن يُقرّ مشروعا القانونين، وفق بيان المكتب.