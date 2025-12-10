قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصافية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصافية بمركز دسوق، بطاقة تصميمية 7500 متر مكعب/يوم، لخدمة نحو 25 ألف نسمة، ضمن المشروعات القومية والخدمية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، الذي يهدف إلى تحسين البنية الأساسية للقرية، مع التأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المحددة، مؤكدًا دعم الدولة المستمر لمشروعات البنية الأساسية بما يضمن تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وقال المحافظ، إن المحطة تقع على مساحة 600 متر²، ويصل طول خط الانحدار بها إلى 18,500 م.ط، بينما يمتد خط الطرد بطول 4,180 م.ط، ما يعزز من قدرة المحطة على المعالجة بفاعلية، ويضمن نقل مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية من القرى المحيطة إلى محطة المعالجة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصرف الصحي

