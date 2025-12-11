قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
تمساح الزوامل.. قصة أخطر 7 أيام عاشها أهل الشرقية

محمد شحتة

تمكن شيخ صيادي الشرقية الحاج عبد الفتاح عبد النبي خليل وعدد من الصيادين المتطوعين، في اصطياد تمساح الزوامل، بعد عدة محاولات شديدة الصعوبة تكللت بالنجاح.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نجاح وزارة البيئة من خلال وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية من الإمساك بـ تمساح الزوامل، الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية ،مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى وحدة صيد التماسيح بالوزارة وجميع الجهات المشاركة في عملية الضبط، مؤكدة أن الاستجابة العاجلة والتنسيق الكامل  بين جهات المعنية  كانا عاملًا رئيسيًا في التعامل الفعّال مع الواقعة وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن عودة الهدوء للشرقية هي نتيجة مباشرة لهذه الجهود المنسقة.

مواصفات تمساح الزوامل

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان، أنه بالفحص والمعاينة لـ تسماح الزوامل الذي تم اصطياده تبين انه يبلغ طوله حوالي ٨٥ سم، وعمره لا يتجاوز العامين، وينتمي إلى نوعية التماسيح النيليّة.

وكانت الدكتورة منال عوض قد  أصدرت توجيهاتها فور ورود البلاغ  بالعثور علي تمساح بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية بالتحرك الفوري لتنفيذ إجراءات الرصد والمتابعة، حيث نفذت الفرق المختصة أعمال تمشيط ميداني واسعة على مدار أيام متواصلة مما أسفر عن تحديد موقع التمساح داخل المصرف بدقة والإمساك به بنجاح.

وأشارت منال عوض، إلى أن وحدة صيد التماسيح نفذت عملية الضبط وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، مع تأمين محيط الموقع بالكامل أثناء التنفيذ من خلال فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بما يضمن سلامة المواطنين والحياة البرية.

مصير تمساح الزوامل

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر، بما يضمن استمرارية حياته في موائله الطبيعية وحماية النظام البيئي.

وقال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غن عملية صيد تمساح الزوامل، جاءت نتيجة خطة عمل مُحكمة ومتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وفرق عمل متخصصة تم تشكيلها من عدة جهات.

وأكد محافظة الشرقية، أن فريق العمل المٌشكل نفذ أعمال تمشيط دقيقة داخل مصرف الزوامل وعلى امتداد مساره على مدار ٧ أيام الماضية، استخدمت خلالها الشباك المتخصصة، ونُفذت عمليات غوص بحثية مكثفة تم خلالها رصد ومتابعة تمساح صغير بطول ٨٥ سم، حيث تم السيطرة عليه والإمساك به صباح اليوم وفقاً للإجراءات البيئية المتبعة ، وتم فحصه بمعرفة المختصين والذين أكدوا أنه بحالة جيدة.

