بعد التهديدات الأمريكية .. بوتين يدخل على خط الأزمة بين ترامب وفنزويلا

أعلن الكرملين يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي في مكالمة هاتفية مع نظيره نيكولاس مادورو.

روسيا تدعم فنزويلا

وأكد بوتين خلال اتصال هاتفي مع مادورو دعم حق الحكومة الفنزويلية في حماية سيادة الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

يأتي ذلك بعد التصعيد الأمريكي الكبير في الآونة الأخيرة ضد فنزويلا، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغزو كاركاس بزعم تورط مادورو في تجارة المخدرات.

وأمس الأربعاء حلقت طائرتين أمريكيين فوق خليج فنزويلا، في تصعيد خطير للأزمة الجانبين.

سرقة ناقلة نفط فنزويلية

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ"السرقة السافرة" بعد أن استولت قواتها على ناقلة نفط قبالة سواحلها.

واستولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط "ذا سكيبر"، وقد فُرضت عليها عقوبات في عام 2022 لعلاقاتها بإيران وحزب الله، مضيفةً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ مهام مماثلة.