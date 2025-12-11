قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
أخبار العالم

بلجيكا: استخدام الأصول الروسية المجمدة أصبح حتميا لدعم أوكرانيا

ناصر السيد

صرّح نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فينسنت فان بيتيجيم، اليوم الخميس، بأنه لا بد من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلجيكا "لن تقبل بأي تنازلات متهورة" قبل الموافقة على أي اتفاق.

الأصول الروسية المجمدة

وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: "لا بد من استخدام هذه الأصول الروسية المجمدة في مرحلة ما".

اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة أو الاقتراض الدولي لجمع الأموال التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل. وتؤيد المفوضية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعربت بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول في مركز إيداع الأوراق المالية التابع ليوروكلير، عن مخاوف قانونية مختلفة أدت إلى تأخير اتخاذ القرار ومن المتوقع صدور قرار في 18 ديسمبر الجاري.

روسيا تدفع ثمن الحرب

وأشار فان بيتيجيم إلى ضرورة أن تدفع روسيا ثمن حربها، وأن تُستخدم الأصول المجمدة لهذا الغرض، موضحا أن بلجيكا تدرس المخاطر القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وتسعى إلى إيجاد حلول بناءة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "لا تزال هناك العديد من المخاوف المطروحة لدينا بشأن الأصول الروسية المجمدة، مثل آلية السيولة وتقاسم الأعباء والضمانات".

وأعرب فان بيتيجيم عن أمله في التوصل إلى حل في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

