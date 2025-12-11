بلجيكا: استخدام الأصول الروسية المجمدة أصبح حتميا لدعم أوكرانيا

صرّح نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فينسنت فان بيتيجيم، اليوم الخميس، بأنه لا بد من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلجيكا "لن تقبل بأي تنازلات متهورة" قبل الموافقة على أي اتفاق.

الأصول الروسية المجمدة

وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: "لا بد من استخدام هذه الأصول الروسية المجمدة في مرحلة ما".

اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة أو الاقتراض الدولي لجمع الأموال التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل. وتؤيد المفوضية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعربت بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول في مركز إيداع الأوراق المالية التابع ليوروكلير، عن مخاوف قانونية مختلفة أدت إلى تأخير اتخاذ القرار ومن المتوقع صدور قرار في 18 ديسمبر الجاري.

روسيا تدفع ثمن الحرب

وأشار فان بيتيجيم إلى ضرورة أن تدفع روسيا ثمن حربها، وأن تُستخدم الأصول المجمدة لهذا الغرض، موضحا أن بلجيكا تدرس المخاطر القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وتسعى إلى إيجاد حلول بناءة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "لا تزال هناك العديد من المخاوف المطروحة لدينا بشأن الأصول الروسية المجمدة، مثل آلية السيولة وتقاسم الأعباء والضمانات".

وأعرب فان بيتيجيم عن أمله في التوصل إلى حل في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.