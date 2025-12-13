اعتراف نادر.. كيم جونج أون يكشف المهمة السرية لقوات كوريا الشمالية في روسيا

أعلن الزعيم الكوري الش حيثمالي، كيم جونج أون، في خطاب نقلته وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت، أن كوريا الشمالية أرسلت قوات لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية مطلع هذا العام، في اعتراف نادر من بيونج يانج بالمهام الخطيرة الموكلة إلى جنودها المنتشرين هناك.

قوات كوريا الشمالية في روسيا

ووفقًا لوكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الجيش الروسي في حرب أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات.

وأشاد كيم، بعودة فوج هندسي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يكتبون "رسائل إلى مسقط رأسهم وقراهم خلال فترات الراحة من عمليات إزالة الألغام"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

قتلى من كوريا الشمالية في الحرب الأوكرانية

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن تسعة من أفراد الفوج لقوا حتفهم خلال فترة الانتشار التي استمرت 120 يومًا والتي بدأت في أغسطس، وذلك في خطاب ألقاه كيم في حفل استقبال يوم الجمعة.

منح الزعيم الكوري الشمالي الشهداء أوسمة الدولة تخليداً لشجاعتهم.

وقال كيم: "لقد أظهرتم جميعاً، ضباطاً وجنوداً، بطولةً جماعيةً بتجاوزكم أعباءً نفسيةً وجسديةً لا تُصدق يومياً تقريباً".

وتمكنت القوات من "صنع معجزة بتحويل منطقة خطرة شاسعة إلى منطقة آمنة ومستقرة في أقل من ثلاثة أشهر".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم مبتسماً وهو يعانق جنوداً عائدين، بعضهم مصابون ويجلسون على كراسي متحركة، في حفل أقيم في بيونج يانج يوم الجمعة.

وبدا التأثر واضحاً على أحدهم بينما كان كيم يمسك رأسه ويده جالساً على كرسي متحرك مرتدياً زياً عسكرياً.

وأظهرت صور أخرى كيم وهو يواسي عائلات الشهداء ويركع أمام صورة جندي شهيد ليقدم احترامه، واضعاً ما يبدو أنها أوسمة وباقات زهور بجانب صور الشهداء.

كما أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى "ألم الانتظار لمدة مئة وعشرين يوماً لم ينسَ خلالها أبناءه الأعزاء ولو للحظة".

في سبتمبر ، ظهر كيم جونج أون إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عرض عسكري مهيب في بكين.

لم يستجب كيم لعرض دونالد ترامب للقاء خلال جولة الرئيس الأمريكي في آسيا في أكتوبر.

لم تؤكد كوريا الشمالية إلا في أبريل أنها نشرت قوات لدعم روسيا وأن جنودها قُتلوا في المعركة.

في مراسم سابقة في أغسطس ، أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يعانق جنديًا عائدًا بدا عليه التأثر الشديد، ودفن وجهه في صدر الزعيم.

في أوائل يوليو ، عرضت وسائل الإعلام الرسمية صورًا لكيم وهو يُكرم نعوشًا ملفوفة بالأعلام، يُعتقد أنها لجنود عائدين إلى ديارهم.