انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025

حافظت أسعار الذهب اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 على ارتفاعها بجميع الأعيرة، ليصعد سعر الجنيه الذهب نحو 156 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لأعلى مستوياته، تأثرا بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 نحو 6446 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5640 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 نحو 4834 جنيهًا.


سجل سعر الجنيه الذهب 45120 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم، نحو 4242 دولار.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

