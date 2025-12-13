الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقدم مساعدات للسكان.. ورد مفاجئ من السوريين

أفادت وسائل إعلام سورية يوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس سيارات في قرية صيدا الحانوت جنوبي القنيطرة.

أهالي القنيطرة يرفضون مساعدات الاحتلال

وأوضح تلفزيون سوريا، أن الأهالي في قرية صيدا رفضوا مساعدات قدمتها قوات الاحتلال المتوغلة بالمنطقة.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي والمروحيات والطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع حلقت أمس الجمعة بشكل متكرر في أجواء الجنوب السوري، لاسيما في محافظات القنيطرة ودرعا، مع تصاعد ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

تحليق إسرائيلي في أجواء سوريا

وترافق التحليق الإسرائيلي مع عمليات ميدانية على الأرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت مداهمات ودهس وتفتيش في عدة قرى منها أم باطنة وقرية معربة معرية، إضافة إلى دخول الاحتلال إلى ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف بلدة إعسيل بريف درعا الشمالي الغربي.