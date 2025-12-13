رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، المستشار السيد الشوربجي مدير فرع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية ، لتسليم الشركة شيك بمبلغ 387000 ( ثلاثمائة وسبع وثمانون ألف جنيها مصريا ) قيمة تنفيذ ( 82 وصلة مياه شرب ) ، للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز منشأة أبو عمر كمرحلة تاسعة من سلسلة التعاون المشترك لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، قد قامت بجميع أبحاث الحالات والزيارات الميدانية لتلك الأسر على الطبيعة ، للتأكد من مطابقه جميع الحالات المنفذة لاشتراطات اللائحة التجارية الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأضاف أن القطاع التجاري وفرع الشركة بمركز ومدينة منشأة أبو عمر قد استكملا كافة الإجراءات الخاصة بالحالات في وقت قياسي، مع تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم ليصل إجمالي ما تم تنفيذه مع الجمعية حتى الأن ما يقرب من ( ٤٥٠٠ وصلة مياه شرب ) للأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر.