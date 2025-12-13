بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

احتفلت الفنانة دارين حداد، بحفل زفافها على شاب خارج الوسط الفني ، حيث فاجئت جمهورها بالحفل الذى شهد حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

دارين حداد تكشف عن وجه زوجها لأول مرة

وكشفت الفنانة التونسية دارين حداد وجه زوجها لأول مرة، بعد مرور أسبوعين على عقد قرانهما.

وشاركت دارين حداد جمهورها و متابعيها عبر حسابها على موقع فيس بوك صورة جديدة جمعتها بزوجها ظهر فيها نصف وجهه، بعد أن كانت قد نشرت في وقت سابق صوراً له من الخلف.

أعلنت الفنانة دارين حداد، عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني.

جاء ذلك جاء عقب نشرها لصورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام حيث تعمدت إخفاء وجهه.

وانهالت التعليقات عليها من متابعيها بالمباركة وتهنئتها على تلك المناسبة.

أعمال دارين حداد

ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد كان مسلسل “المداح - أسطورة العهد” الجزء الخامس، التي تشارك فيه بدور إحدى الشياطين.