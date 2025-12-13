قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
رياضة

تشيلسي يستضيف إيفرتون بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
إسراء أشرف

يستعد تشيلسي، بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، لاستضافة فريق إيفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة متقاربة على مستوى النقاط والطموحات.

ويحتل تشيلسي قبل المباراة المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

وأكد ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه جاهز لمواجهة إيفرتون، مشيرًا إلى تحسن حالة عدد من اللاعبين في الأيام الأخيرة، ومؤكدًا أن التذبذب في النتائج أمر طبيعي في كرة القدم ولا يثير القلق.

وعن الإرهاق داخل الفريق، قال المدرب الإيطالي إن ضغط المباريات يؤثر على بعض اللاعبين، موضحًا:
"اللاعبون يعملون يوميًا من أجل خوض المباريات. إنزو فرنانديز، وكوكوريا، وغيرهما يشاركون في عدد كبير من المباريات، ومن الطبيعي ألا يكون المستوى ثابتًا دائمًا."

كما أشار ماريسكا إلى أن الثنائي الشاب أندري سانتوس وجوريل هاتو سيحصلان على فرص المشاركة قريبًا، مضيفًا: "آمل أن نستطيع منحهم الفرصة غداً أو في أقرب وقت ممكن."

وتناول المدرب الحديث عن تراجع النتائج مؤخرًا، قائلاً: "هذه هي كرة القدم، ومن الطبيعي تمامًا أن نخسر بعض النقاط. نبحث دائمًا عن الأمور التي يجب تحسينها. مباراة ليدز كانت قبل أكثر من أسبوع، ولن نغيّر تقييم الموسم بسبب تعثر واحد. أنا مرتاح تمامًا."

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي البلوز ماريسكا

