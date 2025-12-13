تشيلسي يستضيف إيفرتون بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

يستعد تشيلسي، بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، لاستضافة فريق إيفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة متقاربة على مستوى النقاط والطموحات.

ويحتل تشيلسي قبل المباراة المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

وأكد ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه جاهز لمواجهة إيفرتون، مشيرًا إلى تحسن حالة عدد من اللاعبين في الأيام الأخيرة، ومؤكدًا أن التذبذب في النتائج أمر طبيعي في كرة القدم ولا يثير القلق.

وعن الإرهاق داخل الفريق، قال المدرب الإيطالي إن ضغط المباريات يؤثر على بعض اللاعبين، موضحًا:

"اللاعبون يعملون يوميًا من أجل خوض المباريات. إنزو فرنانديز، وكوكوريا، وغيرهما يشاركون في عدد كبير من المباريات، ومن الطبيعي ألا يكون المستوى ثابتًا دائمًا."

كما أشار ماريسكا إلى أن الثنائي الشاب أندري سانتوس وجوريل هاتو سيحصلان على فرص المشاركة قريبًا، مضيفًا: "آمل أن نستطيع منحهم الفرصة غداً أو في أقرب وقت ممكن."

وتناول المدرب الحديث عن تراجع النتائج مؤخرًا، قائلاً: "هذه هي كرة القدم، ومن الطبيعي تمامًا أن نخسر بعض النقاط. نبحث دائمًا عن الأمور التي يجب تحسينها. مباراة ليدز كانت قبل أكثر من أسبوع، ولن نغيّر تقييم الموسم بسبب تعثر واحد. أنا مرتاح تمامًا."