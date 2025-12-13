محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصدير

قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، بالتعاون مع شعبة النقل الدولي، وجهت دعوة لمسؤولي مصلحة الجمارك وشركة MTS لعرض مشروع ميكنة إجراءات التصدير ونظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل.

وأوضح العرجاوي، أنه في إطار حرص الغرفة على دعم المجتمع التجاري وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية، عقدت الغرفة اجتماعاً موسعاً برئاسة أحمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة لجنتي مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي، ولجنة النقل الدولي برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، وذلك بمقر الغرفة بمحطة الرمل.

وأوضح العرجاوي، أن الاجتماع شارك فيه الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، الذي رحّب بالحضور واستعرض دور منصة "نافذة" في تسهيل حركة التجارة، مشيراً إلى التعاون المستمر بين المصلحة والمنصة لتحقيق ترتيب أفضل للجمارك المصرية.

كما قدم أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية عرضاً تفصيلياً حول خطة تطوير المنظومة الجمركية، موضحاً أهمية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI ونظام الصادر الجديد على منصة "نافذة". وأكد العسقلاني أهمية الربط بين الجهات المعنية.

وأشار إلى بدء الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التثمين الجمركي لتحقيق دقة مالية ومنع الأخطاء والتدخل البشري.

وتحدث العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى استمرار جهود التطوير والتحديث في المنظومة الجمركية على مستوى الكفاءات والهيكل الإداري.

وأكد الدكتور مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، بدء التطبيق الإلزامي لدورة الإجراءات المطوّرة لنظام الصادر UCR، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية.

وعرض المهندس جمال قطب مدير عام شركة MTS رؤية الشركة حول تأثير منصة "نافذة" في تطوير حركة التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى دور المنصة في تسهيل الإجراءات الجمركية ورقمنة مستندات النقل والشحن وتجاوز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين

وأكد العرجاوي، أن الاجتماع شهد تفاعلاً واسعاً من ممثلي الشعب التجارية، حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية في حركة الشحنات الواردة والصادرة.

وأشار إلى أن الاجتماع اختتم أعماله بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك وكافة الجهات المعنية، دعماً لاستقرار الأسواق وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.

وحضر الفعاليات عدد من قيادات مصلحة الجمارك، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بينهم: محمد حفني، أشرف أبو إسماعيل، محمد السيد المستشار التجاري للغرفة، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.