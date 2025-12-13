قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصدير

رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية
رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية
ولاء عبد الكريم

قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، بالتعاون مع شعبة النقل الدولي، وجهت دعوة لمسؤولي مصلحة الجمارك وشركة MTS لعرض مشروع ميكنة إجراءات التصدير ونظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل.

وأوضح العرجاوي، أنه في إطار حرص الغرفة على دعم المجتمع التجاري وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية، عقدت الغرفة اجتماعاً موسعاً برئاسة أحمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة لجنتي مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي، ولجنة النقل الدولي برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، وذلك بمقر الغرفة بمحطة الرمل.

وأوضح العرجاوي، أن الاجتماع شارك فيه الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، الذي رحّب بالحضور واستعرض دور منصة "نافذة" في تسهيل حركة التجارة، مشيراً إلى التعاون المستمر بين المصلحة والمنصة لتحقيق ترتيب أفضل للجمارك المصرية.

كما قدم أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية عرضاً تفصيلياً حول خطة تطوير المنظومة الجمركية، موضحاً أهمية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI ونظام الصادر الجديد على منصة "نافذة". وأكد العسقلاني أهمية الربط بين الجهات المعنية.

وأشار إلى بدء الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التثمين الجمركي لتحقيق دقة مالية ومنع الأخطاء والتدخل البشري.

وتحدث العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى استمرار جهود التطوير والتحديث في المنظومة الجمركية على مستوى الكفاءات والهيكل الإداري.

وأكد الدكتور مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، بدء التطبيق الإلزامي لدورة الإجراءات المطوّرة لنظام الصادر UCR، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية.

وعرض المهندس جمال قطب مدير عام شركة MTS رؤية الشركة حول تأثير منصة "نافذة" في تطوير حركة التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى دور المنصة في تسهيل الإجراءات الجمركية ورقمنة مستندات النقل والشحن وتجاوز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين

وأكد العرجاوي، أن الاجتماع شهد تفاعلاً واسعاً من ممثلي الشعب التجارية، حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية في حركة الشحنات الواردة والصادرة.

وأشار إلى أن الاجتماع اختتم أعماله بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك وكافة الجهات المعنية، دعماً لاستقرار الأسواق وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.

وحضر الفعاليات عدد من قيادات مصلحة الجمارك، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بينهم: محمد حفني، أشرف أبو إسماعيل، محمد السيد المستشار التجاري للغرفة، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.

الجمارك الصادرات الجوية الذكاء الاصطناعي الموارد البشرية للشحنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

ترشيحاتنا

رئيس مدينة سيوة يتفقد اعمال التطوير بقطاع الكهرباء

استكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بواحة سيوة

الحملة

تحصين 20 كلبًا حرًا بمصل السعار كإجراء وقائي في الإسماعيلية

محافظ أسيوط خلال زيارته لجمهورية الهند

محافظ أسيوط يقود مفاوضات في نيودلهي لتوطين صناعة خيوط التللي

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

فيديو

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد