أعمال عدوانية.. كمبوديا تغلق جميع المعابر الحدودية مع تايلاند

أعلنت كمبوديا يوم السبت تعليق جميع عمليات الدخول والخروج عند جميع المعابر الحدودية مع تايلاند.

وقالت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان إنه "في ضوء التطورات الأخيرة على طول الحدود، إن الحكومة الملكية الكمبودية قد قررت تعليق جميع عمليات الدخول والخروج عند جميع المعابر الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أن الجانب التايلاندي ارتكب أعمال عدوانية ضد سيادة كمبوديا من خلال هجمات عشوائية، أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين الكمبوديين، فضلاً عن أضرار لحقت بالمناطق السكنية والبنية التحتية.

وأضافت الداخلية الكمبودية أن اتخاذ هذا القرار لضمان سلامة وأمن المواطنين الكمبوديين والتايلانديين والأجانب من جميع الجنسيات، ولا سيما المسافرين عبر الحدود."