الطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت أن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا فقدت التيار الكهربائي مؤقتًا خلال الليل، للمرة الثانية عشرة خلال النزاع، نتيجةً لنشاط عسكري أثّر على شبكة الكهرباء، وفقًا لما ذكره مديرها العام رافائيل ماريانو جروسي.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إعادة توصيل خطي الكهرباء، بحسب ما أفادت به "إيكونومست".

وتقع المحطة النووية في منطقة تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، وهي متوقفة عن العمل حاليًا، لكنها تحتاج إلى طاقة مستمرة لتبريد مفاعلاتها.

وتعتمد المحطة على مولدات احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، وشنت هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.