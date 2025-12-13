إندونيسيا.. الفيضانات بسومطرة أودت بحياة 1003أشخاص وأصابت 5400 آخرين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في إندونيسيا إلى أكثر من ألف شخص.



وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - أن كارثة الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي ضربت جزيرة "سومطرة" الواقعة في شمال غرب البلاد منذ أسبوعين، أودت بحياة 1003 أشخاص وأدت لإصابة أكثر من 5400 آخرين.



وأضافت الهيئة أن الكارثة تسببت أيضا في فقدان 218 شخصا، ونزوح 1.2 مليون شخص عن منازلهم إذ يعيشون حاليا في ملاجئ مؤقتة.

من جانبه.. صرح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانت - بعد تفقده مدينة "لانجكات" بمقاطعة "سومطرة الشمالية" اليوم /السبت/ - بأن الوضع قد تحسن إذ يمكن الوصول إلى العديد من المناطق التي عزلتها الفيضانات والانهيارات الأرضية.



وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة إلى نحو 3.1 مليار دولار أمريكي، إلا أن الحكومة الإندونيسية لم تستجب حتى الآن للمقترحات التي تدعوها إلى تقديم مناشدة للحصول على دعم دولي.