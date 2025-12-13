قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعرف على قوائم المجموعة الأولى فى بطولة الأمم الأفريقية 2026 بالمغرب

كأس أمم افريقيا
كأس أمم افريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الامم الأفريقية، فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر ، حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.

نظام البطولة 

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16، مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

قوائم المجموعة الأولي فى أمم افريقيا 

قائمة المغرب 

حراسة المرمى: ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي

الدفاع: نايف أكرد – جواد ياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – أنس صلاح الدين  – محمد الشيبي – رومان سايس – نصير مزراوي – عبد الحميد آيت بودلال

الوسط: إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – عز الدين أوناحي-  إلياس بن صغير

الهجوم: إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – شمس الدين طالبي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي

الاحتياط: حمزة إيجامان – يوسف بلعمري

قائمة مالي 

حراسة المرمى: دجيجي ديارا - إسماعيل دياوارا - مامادو سواسا.

خط الدفاع: عثمان كامارا، وويو كوليبالي، أمادو دانتي، عبد الله ديابي، فودي دوكوري، مامادو فوفانا، ناثان جاساما، سيكو نياكاتي، هاماري تراوري.

الوسط: إيف بيسوما، محمد كامارا، لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، محمدو دومبيا، أمادو حيدارا، مامادو سانجاري، إبراهيما سيسوكو.

الهجوم: مامادو كامارا، دياكيتي، ديارا، نيني دورجيليس، كاموري دومبيا، مامادو دومبيا، لاسين سينايوكو، موسى البلال.

قائمة زامبيا

حراس المرمى: لورانس مولينجا - فرانسيس موانسا - ويلارد موانزا.

الدفاع: ستوبيا سونزو - فرانكي موسوندا - كاباسو تشونجو - ماثيوز باندا - دومينيك تشاندا - جيفت مفاندي - أوبينو تشيسالا - ديفيد هاماسينيا - بينسون ساكالا.

خط الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - أوين تيمبو - جوزيف ليتيتا - كينجز كانجوا - جيفن كالوسا - ديفيد سيموكوندا - ويلسون تشيسالا - جوزيف سابوبو باندا - لاميك باندا - فاشون ساكالا - لوبامبو سايلاس موسوندا - باسكال فيري.

خط الهجوم: باتسون داكا - جاك لاهن كاليتشي - كينيدي موسوندا - إليا ماندانجي.

قائمة جزر القمر 

حراسة المرمى: يانيك باندور– بن سليم بوينا– عادل أنزيماني 

الدفاع: قاسم مداحوما– أحمد سوهيلي– إدريس محمد– كينان تويبيبو– أكيم عبد الله– إسماعيل بورا (تورا الفرنسي) – يانيس كاري– سعيد باكاري 

الوسط: ياسين برهان – إياد محمد– رؤوف مرويفيلي – يوسف ماتشمانجا – ريان لوتان– يوسف بيندجيلود– ريمي فيتا– يوسف زايدو 

الهجوم: رفيق سعيد– أمير زيد– فايز سليماني– ألفرادو بن نبوهان– مزيان مالويدا– أحمد إيمريك– علي أبوبكر 

بطولة الامم الأفريقية المغرب الامم الأفريقية الدوريات الأوروبية قائمة المغرب قائمة مالي قائمة زامبيا قائمة جزر القمر

