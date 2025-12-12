إيتو يستبعد نجم الكاميرون من قائمة أمم أفريقيا لسبب غريب.. ماذا حدث؟

في خطوة غير متوقعة، أفادت تقارير صحفية بأن صامويل إيتو، أسطورة الكرة الكاميرونية ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تدخل لاستبعاد مهاجم المنتخب فينسنت أبو بكر من قائمة منتخب الأسود التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

السبب الغريب وراء هذا القرار هو الخشية من أن يقترب أبو بكر من تحطيم رقم إيتو القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب الكاميرون.

إيتو وفينسنت أبو بكر

يمتلك صامويل إيتو سجلاً حافلاً، حيث سجل 56 هدفًا في 118 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، بينما يحتاج أبو بكر، الذي يلعب حالياً لنادي نيفتشي باكو الأذربيجاني، إلى 11 هدفًا فقط لمعادلة الرقم القياسي لإيتو، حيث لديه 45 هدفًا من 117 مباراة.

كما يعد أبو بكر واحدًا من أبرز اللاعبين في جيله، ما يجعل استبعاده من القائمة فجأة يبدو كقرار مثير للجدل.

تداعيات أزمة منتخب الكاميرون

هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للمنتخب الكاميروني، الذي يسعى للتحضير بشكل جيد لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب.

وبحسب التقارير الصحفية، فقد دفعت الاضطرابات خارج الملعب، منتخب الكاميرون إلى أزمة خطيرة، فالمدرب السابق للمنتخب، مارك بريس، الذي تمت إقالته مؤخراً من قبل الاتحاد، يؤكد أنه لا يزال المسؤول عن الفريق.

وقدم بريس قائمته الخاصة للبطولة، والتي تضمنت أبو بكر، في تناقض مباشر مع القائمة التي أعلنها الاتحاد.

وعلى الرغم من الإقالة، فإن بريس لم يتلقَّ قرارًا رسميًا بإعفائه من منصبه من وزارة الرياضة، مما يؤكد الاضطراب داخل القلعة الكاميرونية.

كأس أمم أفريقيا 2025

من المقرر إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وسيشارك 24 منتخبا في البطولة، مقسمة إلى 6 مجموعات.

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني يقع في المجموعة السادسة، إلى جانب كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

وحقق منتخب مصر لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، 7 مرات خلال تاريخ مشاركاته في البطولة، كأكثر المنتخبات تحقيقًا للقب.