ملحق تصفيات كأس العالم| نيجيريا تتحدى الجابون.. والكاميرون ضد الكونغو

يلتقي منتخب نيجيريا مع الجابون، اليوم الخميس، على ملعب “الأمير مولاي الحسن” في المغرب، ضمن منافسات ملحق تصفيات أفريقيا المؤهل إلى الملحق العالمي للمنافسة على بطاقة في كأس العالم 2026.

وشارك منتخب نيجيريا في 6 نسخ من كأس العالم، آخرها في روسيا عام 2018، بينما غاب على النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وحجزت نيجيريا مكانها بفضل الهدف الأخير في فوزهم (4-0) أمام بنين، في مدينة، أيوو، الشهر الماضي، ليدخلوا الملحق بتحسن واضح في المستوى بعد بداية متعثرة في التصفيات، حيث فشلوا في تحقيق أي فوز في أول أربع مباريات ضمن المجموعة.

في المقابل، جمع منتخب الجابون 25 نقطة بثمانية انتصارات وتعادل واحد في 10 مباريات ضمن المجموعة السادسة، منهياً التصفيات بفارق نقطة واحدة خلف، كوت ديفوار.

الكاميرون ضد الكونغو

وفي التاسعة مساءً، يلتقي الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية، على ملعب “البريد” ضمن منافسات الملحق الأفريقي.

ويعد منتخب الكاميرون الأكثر حضورًا في تاريخ أفريقيا بالبطولات العالمية، بثماني مشاركات سابقة، من بينها الأخيرة في قطر عام 2022، كما كان أول منتخب أفريقي يتأهل إلى ربع النهائي في نسخة إيطاليا 1990.

ويمتلك منتخبا الكاميرون والكونغو، تاريخا حافلًا بالمواجهات القوية، إلا أنهما لم يتقابلا في مباراة دولية رسمية منذ نحو 10 سنوات، وتحديدًا منذ المباراة الودية التي جمعتهما في بلجيكا عام 2015، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسيقام نهائي الملحق القاري، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، في ملعب الأمير مولاي الحسن.

ويتأهل الفائز إلى بطولة الملحق القاري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي ستُقام في شهر مارس 2026، من أجل المنافسة على المقعد العاشر والأخير المُخصص لأفريقيا في كأس العالم 2026.