د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

تتصاعد التحذيرات العالمية حول تأثيرات التغير المناخي على الأمن والاستقرار السياسي لتتحول قضية بيئية بحتة إلى عامل رئيسي في النزاعات الدولية.

لم تعد المياه والغذاء والأراضي الزراعية والطاقة مجرد موارد طبيعية، بل أصبحت ساحة صراع محتملة بين الدول والشعوب.

وتشير التقارير الدولية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتكرر يهدد الأمن الغذائي في مناطق واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويخلق نقص المياه صراعات محلية بين المجتمعات، بينما تدفع التحولات المناخية الكبيرة الدول إلى إعادة رسم سياساتها الداخلية والخارجية لضمان بقائها.

ولم تعد الأزمات المناخية مجرد تهديد مستقبلي، بل بدأت تظهر تأثيراتها على النزاعات الحالية. فمثلاً، أزمة المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تظهر كيف يمكن للتغير المناخي أن يتحول إلى أداة ضغط سياسي ودبلوماسي.

كما تواجه مناطق الساحل الأفريقي صراعات مسلحة متصاعدة بسبب شح الأراضي الزراعية والمياه، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الإقليمي.

إن تأثير التغير المناخي لا يقتصر على النزاعات المباشرة حول الموارد، بل يمتد ليشمل الإستقرار الإجتماعي والسياسي للدول. هذا بالإضافة إلي المجاعات والجفاف والهجرة القسرية تخلق ضغوطًا داخلية على الحكومات مما يزيد من احتمالات الإحتجاجات الشعبية واضطراب المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، تتحول الحكومات إلى جهات فاعلة مضطرة للسيطرة على الأزمات من خلال سياسات أمنية صارمة أو خطط توزيع موارد جديدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على العلاقات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل تغير المناخ تحديًا استراتيجيًا للدول الكبرى، إذ أصبح التأثير البيئي جزءًا من حسابات السياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية.

الدول التي تسيطر على المياه أو الأراضي الزراعية الخصبة أو الطاقة المتجددة قد تستخدم هذه الموارد كأداة ضغط سياسي، مما يعيد رسم خرائط النفوذ العالمي. وفي الوقت نفسه، تواجه الدول الأكثر ضعفًا خطرًا أكبر من فقدان سيادتها أو الانجرار إلى صراعات مسلحة بسبب الضغوط البيئية والإقتصادية.

وتتصاعد المخاوف من أن تصبح الكوارث الطبيعية سببًا مباشرًا للنزاعات بين الدول الكبرى، خصوصًا مع ارتفاع موجات الهجرة القسرية والفقر والمجاعات.

وتدفع التحولات المناخية الحكومات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الدفاعية، إذ أصبح تأثيرها على الإستقرار السياسي الداخلي والخارجي واضحًا .وللتعامل مع هذا التحدي بدأت بعض الدول بدمج السياسات البيئية ضمن خطط الأمن القومي، وتهيئة البنى التحتية لمواجهة الأزمات المستقبلية فيما يبقى التعاون الدولي والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد ضرورة عاجلة لتجنب اندلاع نزاعات جديدة .

أما على صعيد الأمن الإقليمي، يمكن أن يصبح تغير المناخ عاملًا مهيمنًا في النزاعات المستقبلية، خاصة في مناطق تتقاطع فيها الأزمات البيئية مع التوترات السياسية التقليدية.

فقد أظهرت الدراسات أن مناطق الساحل الأفريقي والشرق الأوسط وجنوب آسيا تعد أكثر عرضة للصراعات المتزايدة نتيجة لندرة الموارد وتأثر المجتمعات بالفيضانات والجفاف .

هذا الوضع يضع المنظمات الدولية تحت ضغط دائم للتدخل وإيجاد حلول عاجلة قبل أن تتحول الأزمات البيئية إلى أزمات إنسانية وسياسية كبرى.

في ضوء هذه التحديات، يصبح التعاون الدولي أكثر من مجرد خيار؛ فهو ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن العالمي. منظمات مثل الأمم المتحدة تحث على تبني استراتيجيات مشتركة لإدارة الموارد المائية والزراعية ومواجهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار التكنولوجي والتكيف المستدام. فغياب التعاون قد يؤدي إلى صراعات متصاعدة بين الدول، وربما نزاعات جديدة لم تعرفها الساحة الدولية من قبل.

إن تغير المناخ ليس تهديدًا بيئيًا فحسب، بل يمثل عاملًا سياسيًا صامتًا يعيد رسم خرائط النزاعات العالمية. والوقت المتاح للتكيف والعمل محدود والتقصير في مواجهة هذه التحديات قد يرفع كلفة الأمن والإستقرار السياسي إلى مستويات غير مسبوقة.