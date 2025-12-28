قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

د. آية الهنداوي
د. آية الهنداوي

تتصاعد التحذيرات العالمية حول تأثيرات التغير المناخي على الأمن والاستقرار السياسي لتتحول قضية بيئية بحتة إلى عامل رئيسي في النزاعات الدولية.

لم تعد المياه والغذاء والأراضي الزراعية والطاقة مجرد موارد طبيعية، بل أصبحت ساحة صراع محتملة بين الدول والشعوب.

وتشير التقارير الدولية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتكرر يهدد الأمن الغذائي في مناطق واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويخلق نقص المياه صراعات محلية بين المجتمعات، بينما تدفع التحولات المناخية الكبيرة الدول إلى إعادة رسم سياساتها الداخلية والخارجية لضمان بقائها.

ولم تعد الأزمات المناخية مجرد تهديد مستقبلي، بل بدأت تظهر تأثيراتها على النزاعات الحالية. فمثلاً، أزمة المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تظهر كيف يمكن للتغير المناخي أن يتحول إلى أداة ضغط سياسي ودبلوماسي.

 كما تواجه مناطق الساحل الأفريقي صراعات مسلحة متصاعدة بسبب شح الأراضي الزراعية والمياه، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الإقليمي.

إن تأثير التغير المناخي لا يقتصر على النزاعات المباشرة حول الموارد، بل يمتد ليشمل الإستقرار الإجتماعي والسياسي للدول. هذا بالإضافة إلي المجاعات والجفاف والهجرة القسرية تخلق ضغوطًا داخلية على الحكومات مما يزيد من احتمالات الإحتجاجات الشعبية واضطراب المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، تتحول الحكومات إلى جهات فاعلة مضطرة للسيطرة على الأزمات من خلال سياسات أمنية صارمة أو خطط توزيع موارد جديدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على العلاقات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل تغير المناخ تحديًا استراتيجيًا للدول الكبرى، إذ أصبح التأثير البيئي جزءًا من حسابات السياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية.

الدول التي تسيطر على المياه أو الأراضي الزراعية الخصبة أو الطاقة المتجددة قد تستخدم هذه الموارد كأداة ضغط سياسي، مما يعيد رسم خرائط النفوذ العالمي. وفي الوقت نفسه، تواجه الدول الأكثر ضعفًا خطرًا أكبر من فقدان سيادتها أو الانجرار إلى صراعات مسلحة بسبب الضغوط البيئية والإقتصادية.

وتتصاعد المخاوف من أن تصبح الكوارث الطبيعية سببًا مباشرًا للنزاعات بين الدول الكبرى، خصوصًا مع ارتفاع موجات الهجرة القسرية والفقر والمجاعات.

 وتدفع التحولات المناخية الحكومات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الدفاعية، إذ أصبح تأثيرها على الإستقرار السياسي الداخلي والخارجي واضحًا .وللتعامل مع هذا التحدي بدأت بعض الدول بدمج السياسات البيئية ضمن خطط الأمن القومي، وتهيئة البنى التحتية لمواجهة الأزمات المستقبلية فيما يبقى التعاون الدولي والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد ضرورة عاجلة لتجنب اندلاع نزاعات جديدة .

أما على صعيد الأمن الإقليمي، يمكن أن يصبح تغير المناخ عاملًا مهيمنًا في النزاعات المستقبلية، خاصة في مناطق تتقاطع فيها الأزمات البيئية مع التوترات السياسية التقليدية.

فقد أظهرت الدراسات أن مناطق الساحل الأفريقي والشرق الأوسط وجنوب آسيا تعد أكثر عرضة للصراعات المتزايدة نتيجة لندرة الموارد وتأثر المجتمعات بالفيضانات والجفاف .

هذا الوضع يضع المنظمات الدولية تحت ضغط دائم للتدخل وإيجاد حلول عاجلة قبل أن تتحول الأزمات البيئية إلى أزمات إنسانية وسياسية كبرى.

في ضوء هذه التحديات، يصبح التعاون الدولي أكثر من مجرد خيار؛ فهو ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن العالمي. منظمات مثل الأمم المتحدة تحث على تبني استراتيجيات مشتركة لإدارة الموارد المائية والزراعية ومواجهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار التكنولوجي والتكيف المستدام. فغياب التعاون قد يؤدي إلى صراعات متصاعدة بين الدول، وربما نزاعات جديدة لم تعرفها الساحة الدولية من قبل.

إن تغير المناخ ليس تهديدًا بيئيًا فحسب، بل يمثل عاملًا سياسيًا صامتًا يعيد رسم خرائط النزاعات العالمية. والوقت المتاح للتكيف والعمل محدود والتقصير في مواجهة هذه التحديات قد يرفع كلفة الأمن والإستقرار السياسي إلى مستويات غير مسبوقة.

التغير المناخي النزاعات الدولية الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في أعمال لجنة صياغة التوصيات النهائية للتطوير

القس أنطون ميلاد

نياحة كاهن شاب من وسط الجيزة .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد