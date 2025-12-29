نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام

أكدت الدكتورة نيفين مختار، أن بداية أي عام جديد يجب ألا تكون مجرد طقوس احتفالية، بل فرصة جادة لمراجعة النفس وتصحيح المسار، مشددة على أهمية التعلم من أخطاء الماضي وعدم الوقوع في الفخ ذاته أكثر من مرة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المبالغة في الطيبة قد تتحول أحيانًا إلى باب للاستغلال، داعية إلى التحلي بالحكمة وبناء شخصية أكثر وعيًا ونضجًا في التعامل مع الآخرين.

وحذرت من تفشي ظاهرتي الغيبة والنميمة، لا سيما مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الجماعية، موضحة أن الغيبة تعني ذكر الإنسان بما يكره في غيابه، بينما النميمة تهدف إلى الإفساد بين الناس ونقل الكلام بقصد الوقيعة، مؤكدة خطورة هذا السلوك على العلاقات الإنسانية والمجتمعية.

وانتقدت تخصيص بعض المكالمات الجماعية للنيل من الآخرين أو تتبع عوراتهم، مشددة على أن ستر الناس من القيم العظيمة التي يحث عليها الدين، وأن من يتتبع عورات الآخرين قد يُعرض نفسه للفضيحة، مستشهدة بأحاديث نبوية تحذر من هذا المسلك.

وأضافت أنالتوبة ليست كلمات تُقال باللسان فقط، بل ندم صادق ينبع من القلب ودموع صادقة، مع الإصرار على عدم العودة إلى الذنب. وأكدت أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن رحمة الله وسعت كل شيء مهما عظمت الذنوب.

واختتمت نيفين مختار بتقديم نصائح إيمانية لاستقبال العام الجديد، داعية إلى اغتنام اللحظات الأخيرة من العام المنصرم في الدعاء وقيام الليل، وبداية العام الجديد بتلاوة القرآن، مشيرة إلى أن هذه البداية الروحية تنعكس بركة على العام بأكمله، مع ضرورة الرضا بقضاء الله وقدره، واليقين بأن الله يحب عباده وينتظر عودتهم إليه.