حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

يرى حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر، إن تأثير محمد صلاح الفني على المنتخب ليس كبيرًا؛ ولكنه قائد سواء داخل أو خارج الملعب.

وقال حمادة صدقي في حواره مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "صلاح فنيًا مش مؤثر أوي مع المنتخب ولكنه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء داخل أو خارج الملعب".

وتابع: "صلاح كان محطة لعب رائعة أمام جنوب أفريقيا، وكان يهدي زملاءه تمريرات سحرية".

وواصل: "أنا في رخصة البرو أدرس طريقة لعب منتخب السنغال، لديهم شراسة هجومية واضحة ولكن في الوقت نفسه عندهم ثغرات تستطيع من خلالها التسجيل في مرماهم.. ونستطيع أن نكون ند بند أمام السنغال لو واجهناهم في دور الـ16".

وأكمل: "محمد الشناوي كان عالمي أمام جنوب أفريقيا؛ ولكن مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى مصر أمام أنجولا".

وتوقع حمادة صدقي أن يلعب حسام حسن أمام أنجولا بـ فتوح وأحمد عيد ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي وزيزو وتريزيجيه ومصطفى فتحي ومرموش ومصطفى محمد.