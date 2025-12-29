فرحونا.. شوبير يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

دعم الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر في مباراته مع منتخب أنجولا اليوم في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس : بالتوفيق لمنتخب مصر في مواجهة أنجولا اليوم في بطولة أمم أفريقيا الساعة 6 مساءً .. فرحونا❤️🇪🇬

يختتم منتخب مصر اليوم مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه أنجولا في مباراة قوية قبل معركة دور الـ 16.

مشوار مصر في دور المجموعات

ونجح منتخب مصر في اقتناص صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية.