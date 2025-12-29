خالد الغندور: تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم.

تشكيل منتخب مصر

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كابتن حسام حسن وتغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام دور المجموعات بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويهدف "الفراعنة" إلى تعزيز تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

ولمتابعة المباراة، يمكن للجماهير الاعتماد على بعض القنوات الأرضية المفتوحة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية:

التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅔.

القناة المغربية الأرضية:

التردد 11157، الاستقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وكانت بداية منتخب مصر في البطولة قوية، بفوز مثير على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض الفريق اللقاء بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.