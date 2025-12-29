قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم.

تشكيل منتخب مصر 

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كابتن حسام حسن وتغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام انجولا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير، في ختام دور المجموعات بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويهدف "الفراعنة" إلى تعزيز تفوقهم بعد ضمان صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

ولمتابعة المباراة، يمكن للجماهير الاعتماد على بعض القنوات الأرضية المفتوحة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية:

التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅔.

القناة المغربية الأرضية:

التردد 11157، الاستقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وكانت بداية منتخب مصر في البطولة قوية، بفوز مثير على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الجولة الثانية.

ويخوض الفريق اللقاء بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، إلا أن المدير الفني حسام حسن يسعى لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين لتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يدخل منتخب أنجولا المباراة وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج للفوز مع انتظار نتائج المباريات الأخرى لضمان التأهل.

منتخب مصر نجوم الرياضه منتخب انجولا حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

حالة الطقس

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

ترشيحاتنا

يونان

من أفضل أفلام العام.. ناقد يشيد بفيلم يونان وأداء بطله .. تفاصيل

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد