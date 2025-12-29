قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ويأتي اللقاء بعد أن ضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

ظهور النجوم الأول

وينتظر سداسي منتخب مصر الفرصة للظهور الأول بعدما غابوا عن المشاركة في المباراتين الماضيتين، مما يمنحهم فرصة كبيرة لتقديم أنفسهم للمدرب والجماهير.

حسام حسن يستقر على البدء بالاحتياطيين في منتخب مصر أمام أنجولا
يسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

ومن المتوقع أن تكون مباراة أنجولا الأولى لـ مصطفى شوبير حارس المرمى وأحمد عيد وخالد صبحي ومحمد إسماعيل الهجومي محمود صابر نجم خط الوسط مع الدفع بالمهاجم صلاح محسن

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

