سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا عن توقعات مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام منتخب انجولا.

توقعات مباراة منتخب مصر وانجولا

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكوا لمباراة المنتخب المصري النهاردة الساعة ٦ مساءً أمام منتخب أنجولا في ختام دور المجموعات".

مواجهة مرتقبة لمصر أمام أنجولا.. ترتيب المنتخب ومشواره في دور المجموعات

 ويخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام نظيره الأنجولي في السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى تأكيد الصدارة ومواصلة المشوار القاري بثبات.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متتاليين، ويأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

استهل منتخب الفراعنة مشواره في البطولة بفوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق انتصارا ثمينا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، ليضمن التأهل رسميا إلى دور الـ16 قبل مواجهة الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة على النحو التالي

مصر في المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين

جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين

زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين

أنجولا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

محمد الشناوي نجم اللقاء أمام جنوب أفريقيا

توج محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، بعد أداء استثنائي قاد المنتخب لتحقيق فوز ثمين والتأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

تألق لافت وحفاظ على الشباك نظيفة

قدم الشناوي مباراة كبيرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه رغم الضغط الكبير والفرص الخطيرة التي صنعها منتخب جنوب أفريقيا خلال الشوط الثاني، حيث تصدى ببراعة لكل المحاولات، وكان أحد أبرز أسباب عبور منتخب مصر إلى الدور المقبل.

أرقام قياسية وإنجازات في مسيرة الشناوي

والجدير بالذكر أن اللاعب محمد الشناوي يحافظ على كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما توج سابقا بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، وشارك أساسيا مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، إلى جانب مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، كما حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي بالمونديال رغم خسارة الفراعنة.

منتخب مصر الاهلي انحولا الزمالك نجوم الفن

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

