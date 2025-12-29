قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
رياضة

كريستيانو رونالدو: هدفي تحقيق المزيد من البطولات والوصول لـ1000 هدف

باسنتي ناجي

كشف اللاعب كريستيانو رونالدو عن هدفه القادم في بطولات كرة القدم.

أهداف كريستيانو رونالدو 

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات إذاعيه: “مازال لدي شغف كبير في كرة القدم..هدفي هو تحقيق المزيد من البطولات والوصول لـ1000 هدف و سأصل لهذا الرقم إذا لم أتعرض لأي إصابة إن شاء الله”.

أفضل لاعب في الشرق الأوسط

وكان قد حصد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

وحصد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني جائزة أفضل مهاجم في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

إنييستا يحصد جائزة ‘المسيرة’

وحصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط

وحصد البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16بمدينة دبي الإماراتية.

منتخب البرتغال أفضل منتخب 

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

 ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد

وحصد الفرنسي ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".

لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم: المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو.

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

النفط

النفط يعاود الارتفاع بعد خسائر حادة مع تعثر محادثات السلام في أوكرانيا

الذهب

تراجع طفيف لأسعار الذهب وسط جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام

زيلنيسكي

زيلنيسكي: لقاء مرتقب بين فريقين من أوكرانيا وأمريكا لإتمام النقاط المتبقية في خطة السلام

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

